Team India in Barbados: अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बीच पर मस्ती करते दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी, देखें वीडियो

Team India in Barbados: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के लीग स्टेज को पार करने के बाद टीम इंडिया सुपर 8 के पहले मैच के लिए बारबाडोस (Barbados) पहुंच चुकी है। यहां पर 20 जून को टीम अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 8 में अपना पहला मैच खेलेगी। वहीं, इस मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी बारबाडोस के खूबसूरत बीच पर मस्ती करते दिखे हैं।

दरअसल, बीसीसीआई (BCCI) ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू, अर्शदीप सिंह, युजवेन्द्र चहल, यशस्वी जायसवाल और अन्य खिलाड़ी व कोचिंग स्टाफ बीच वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में खलील अहमद भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वह दूर खड़े होकर खेल का आनंद ली रहे हैं। बीसीसीआई ने 57 सेकेंड के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘बारबाडोस, समुद्र के किनारे पर आराम करने का टीम इंडिया का तरीका!’

📍 Barbados

Unwinding at the beach 🌊, the #TeamIndia way! #T20WorldCup pic.twitter.com/4GGHh0tAqg

— BCCI (@BCCI) June 17, 2024