BCCI Announced : वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्तूबर में टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, वनडे और टी20 में दक्षिण अफ्रीका से होगा सामना

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI ) ने 2025 के लिए सीनियर पुरुष टीम के घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। बुधवार को बोर्ड की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया कि वेस्टइंडीज (West Indies) और दक्षिण अफ्रीका (South Africa) की टीमें इस साल भारत दौरे पर आएंगी।

🚨Announcement🚨

Fixtures for #TeamIndia (Senior Men) international home season for 2025 announced.

Test series against West Indies, followed by an all-format series against South Africa.

Guwahati to host its maiden Test

Details 🔽https://t.co/s1HyuWSDL2

— BCCI (@BCCI) April 2, 2025