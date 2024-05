VIDEO : पवन सिंह के बीजेपी निकाले जाने पर खेसारी लाल यादव ,बोले- शेर को सहारे की जरूरत नहीं, वह अकेला ही काफी है

पटना। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट (Karakat Lok Sabha Seat) से इस बार भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह (Bhojpuri Cinema Industry Superstar Pawan Singh) भी चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अब भोजपुरी सिनेमा के एक और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Bhojpuri Actor Khesari Lal Yadav) भी पवन सिंह (Pawan Singh) के समर्थन में आ गए हैं। खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने पवन सिंह (Pawan Singh) के समर्थन में अपनी बात रखते हुए कहा कि शेर अकेले मैदान में है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है।

VIDEO | Here’s what Bhojpuri actor Khesari Lal Yadav on BJP expelling Pawan Singh from party.

“An artist doesn’t need a party. Weak people get dependent on the party. He is enough alone.”

(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/NVHWWiVnQZ

