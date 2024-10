OpenAI Chief Economist Aaron Chatterjee : ओपनAI ने भारतीय-अमेरिकी आरोन रोनी चटर्जी को अपना पहला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया

OpenAI Chief Economist Aaron Chatterjee : चैटजीपीटी( ChatGPT ) की मूल कंपनी ओपनएआई ने भारतीय-अमेरिकी आरोन रोनी चटर्जी को अपना पहला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। इकोनॉमिस्ट आरोन रॉनी चटर्जी (Economist Aaron Rony Chatterjee) वर्तमान में ड्यूक विश्वविद्यालय (Duke University) में प्रोफेसर हैं। इकोनॉमिस्ट चटर्जी पूर्व में व्हाइट हाउस में अधिकारी रह चुके हैं और उन्होंने अमेरिकी सरकार के $52 बिलियन के चिप्स ऐंड साइंस ऐक्ट(Chips and Science Act) के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चटर्जी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी(Cornell University) से अर्थशास्त्र में बीए किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कंपनी वैश्विक बाजारों (global markets), रोजगार सृजन और उद्योगों में वृद्धि पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के आर्थिक प्रभावों (Economic impacts of Artificial Intelligence (AI) on growth across industries) का पता लगाने का लक्ष्य रखती है।

इकोनॉमिस्ट आरोन इससे पहले वह राष्ट्रपति जो बिडेन(President Joe Biden) के अधीन वाणिज्य विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री थे और उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा(Former US President Obama) की आर्थिक सलाहकार परिषद(Former Economic Advisory Council) में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में भी काम किया है।

अपनी नई भूमिका में, चटर्जी आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर एआई के संभावित प्रभावों पर शोध(Research on the potential impacts of AI) का नेतृत्व करेंगे । यह शोध एआई बुनियादी ढांचे के निर्माण के वैश्विक आर्थिक प्रभाव और दीर्घकालिक श्रम बाजार के रुझानों पर अंतर्दृष्टि को भी कवर करेगा। उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई के आर्थिक लाभ व्यापक हों और एआई-संचालित प्रणालियों( AI-powered systems) में संक्रमण सुचारू हो।

इसके अलावा, कंपनी ने मंगलवार को पूर्व उबर कार्यकारी स्कॉट स्कूल्स को ओपनएआई का मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया। स्कूल्स ने अमेरिकी न्याय विभाग में एसोसिएट डिप्टी अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम किया है । ये नियुक्तियाँ ओपनएआई के हालिया कार्यकारी फेरबदल और संगठनात्मक परिवर्तनों में नवीनतम हैं।