Oscar Awards 2024 : ओपेनहाइमर को 7 ऑस्कर, किलियन बेस्ट एक्टर, पुअर थिंग्स के लिए एमा बेस्ट एक्ट्रेस व नोलन बेस्ट डायरेक्टर

Oscar Awards 2024 : लॉस एंजिलिस (Los Angeles) के डॉल्बी थिएटर (Dolby Theater) में 11 मार्च को 96वें ऑस्कर अवॉर्ड (96th Oscar Awards ) का ऐलान हो गया है। सेरेमनी में ओपेनहाइमर (Oppenheimer) ने बेस्ट फिल्म समेत कुल सात अवॉर्ड अपने नाम किए है। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर (Killian Murphy Best Actor) , क्रिस्टोफर नोलन बेस्ट डायरेक्टर (Christopher Nolan Best Director) बने। इसी फिल्म के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड मिला। ये उनके करियर का पहला ऑस्कर है।

ओपेनहाइमर (Oppenheimer) ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग (Best Film Editing) , बेस्ट ओरिजिनल स्कोर (Best Original Score) और बेस्ट सिनेमैटोग्राफी कैटेगरी (Best Cinematography Categories) के अवॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। फिल्म कुल 13 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी।

पुअर थिंग्स ने जीते चार ऑस्कर

फिल्म पुअर थिंग्स ने चार कैटेगरी में ऑस्कर जीते। फिल्म की लीड एक्ट्रेस एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। ये एमा का दूसरा ऑस्कर अवॉर्ड है। इससे पहले उन्होंने 2016 में फिल्म ला ला लैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता था। बेस्ट एक्ट्रेस के अलावा पुअर थिंग्स को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन और मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग कैटेगरी में भी ऑस्कर मिला।

बार्बी को एक ऑस्कर

फिल्म बार्बी को केवल एक ऑस्कर मिला। इसके गाने व्हाट वाज आई मेड फॉर? के लिए बिली एलिश और फिनीस ओ’कोनेल ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर जीता है। फिल्म को 8 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले थे। द होल्डओवेर्स के लिए डा’वाइन जॉय रैंडोल्फ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनी हैं। वॉर इज ओवर बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म रही। अमेरिकन फिक्शन को बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीनप्ले का ऑस्कर दिया गया है।

ऑस्कर 2024 में तीन बार दिखी RRR की झलक

ऑस्कर सेरेमनी में दुनियाभर की फिल्मों के बेहतरीन स्टंट सींस वाली एक एडिटेड क्लिप दिखाई गई जिसमें RRR का एक एक्शन सीन दिखाया गया।

इसके अलावा ‘नाटू- नाटू’ गाने को स्क्रीन पर दो बार दिखाया गया। सबसे पहले स्टंट कोऑर्डिनेटर को ट्रिब्यूट देते वक्त सॉन्ग का एक सीन स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसमें राम चरण और जूनियर एनटीआर हुक स्टेप कर रहे थे। वहीं, दूसरी बार बेस्ट सॉन्ग अवॉर्ड की घोषणा के दौरान नाटू नाटू गाने को दिखाया गया। पिछले साल RRR ने ‘नाटू नाटू’ गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवॉर्ड जीता था।

इंडियन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को दिया गया ट्रिब्यूट

ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में इंडियन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने 2 अगस्त, 2023 को कर्जत (महाराष्ट्र) में अपने स्टूडियो में फांसी लगा ली थी। नितिन ने लगान और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे।

डॉल्बी थिएटर के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में रैली

ऑस्कर सेरेमनी की शुरुआत से पहले गाजा में युद्धविराम की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने डॉल्बी थिएटर के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। फिलीस्तीन के लिए फिल्म वर्कर्स, ज्यूइश वॉयस फॉर पीस LA , सीजफायर के लिए SJ-AFTRA सदस्यों ने रैली भी की। रेड कारपेट पर भी कुछ सेलेब्स ने आर्टिस्ट्स फॉर सीजफायर पिन पहनी जिनमें बिली एलिश और फिनीस ओ’कोनेल शामिल थे।

ऑस्कर अवॉर्ड्स 2024 के विनर्स की पूरी लिस्ट-