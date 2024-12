Bangladesh Premier League : वेस्टइंडीज के बॉलर ने 1 गेंद पर लुटा दिए 15 रन, देखिए Video

नई दिल्ली। दिनों क्रिकेट जगत में कई बेहतरीन प्रदर्शनों के बीच अब वेस्टइंडीज के गेंदबाज ओशेन थॉमस (West Indies bowler Oshane Thomas) ने अपनी बॉलिंग से सबको चौंका दिया है। उन्होंने शर्मनाक गेंदबाजी की सारी हदें पार करते हुए एक गेंद में 15 रन लुटा दिए।

ओशेन थॉमस (Oshane Thomas) ने ये कारनामा किया बांग्लादेश प्रीमियर लीग (Bangladesh Premier League) के तीसरे मैच में, जहां खुलना टाइगर्स और चिटगांव किंग्स की टक्कर हुई। खुलना ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। फिर जब टीम की बॉलिंग आई तो ओशेन थॉमस (Oshane Thomas) ने ही गेंदबाजी की शुरुआत की और यहां से शुरू हुआ शर्मनाक गेंदबाजी का सिलसिला। वैसे तो हर ओवर में सिर्फ 6 गेंद होती हैं लेकिन उनका ये ओवर 12 गेंदों का साबित हुआ।

नो-बॉल और वाइड की लगाई झड़ी

इसकी शुरुआत हुई नो-बॉल से। पारी की पहली ही गेंद पर उन्हें विकेट मिल गया था, लेकिन ये नो-बॉल साबित हुई। इसके बाद अगली गेंद एकदम सही रही और इस पर कोई रन नहीं आया। इस तरह अभी तक एक गेंद पर 1 रन ही मिला था। यहां से वाइड और नोबॉल की झड़ी लग गई। अगली गेंद भी नोबॉल रही और इस पर छक्का भी पड़ गया, जिससे 7 रन चले गए। फिर अगली लगातार 2 गेंद वाइड रहीं और इन पर भी 2 रन मिल गए। अगली गेंद डालने आए थॉमस ने फिर क्रीज पार कर दी और ये नो-बॉल हो गई। साथ ही 4 रन भी इस पर चले गए।

15 runs off 1 ball! 😵‍💫

Talk about an eventful way to start the innings! #BPLonFanCode pic.twitter.com/lTZcyVEBpd

— FanCode (@FanCode) December 31, 2024