Pakistan : उद्घाटन के दिन ही लूट लिया मॉल , टूट पड़ी जनता

Pakistan : पाकिस्तान में भीड़ कब क्या कारनामा कर दे ये किसी को पता नहीं होता है। निवेश के लिहाज से पाकिस्तान कितना सुरक्षित है इसका एक नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है। दरअसल पाकिस्तान के कराची में भीड़ ने ‘ड्रीम बाजार’ मॉल को ओपनिंग के दिन ही लोग लूट लिया। जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भीड़ एक मॉल में जमकर लूटपाट करती दिख रही है। दरअसल लोगों को लुभाने और अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े ऑफर की घोषणा की थी। बड़ा ऑफर देख कर जनता टूट पड़ी। बढ़ती भीड़ देखकर मॉल के सुरक्षाकर्मियों ने गेट बंद कर दिया। इससे जनता भड़क उठी। मॉल के शीशे के गेट और दरवाजे तोड़ हजारों की भीड़ मॉल में घुस गई और जिसके हाथ जो लगा उसे लूट लिया।

शुक्रवार को जब मॉल का उद्घाटन हुआ तो यहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कराची के जौहर और राबिया सिटी इलाकों में भयंकर ट्रैफिक जाम हो जाता है। तस्वीरों में मॉल के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने अराजक भीड़ को देखते हुए मॉल प्रशासन ने पुलिस को खबर दी। जिसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची तो लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

HUGE Mall Dream Bazaar looted by Pakistan locals immediately after Grand Inauguration.

The mall was built by a foreign businessman in Karachi's Gulistan-e-Johar.

Entire World in SH0CK !!

Locals stormed the mall, looted & vandalized the whole Mall.

