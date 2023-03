PAN-Aadhar Linking: पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा को सरकार ने बढ़ाया, अब 30 जून तक कर सकेंगे अब लिंक

PAN-Aadhar Linking: केंद्र सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पहले 31 मार्च तक ये तारीख थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया है। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे।

In order to provide some more time to the taxpayers, the date for linking PAN & Aadhaar has been extended to 30th June, 2023, whereby persons can intimate their Aadhaar to the prescribed authority for PAN-Aadhaar linking without facing repercussions.

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 28, 2023