Pandit Ram Narayan Sarangi Player : प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में हुआ निधन

Pandit Ram Narayan Sarangi Player : प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में शनिवार को निधन हो गया। वे अपने पीछे समृद्ध संगीत विरासत छोड़ गए। महान सारंगी वादक पंडित राम नारायण का 9 नवंबर को 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1927 में जन्मे नारायण एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीतकार और सारंगी वादक थे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण (Padma Vibhushan) और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार(Sangeet Natak Akademi Award) से सम्मानित किया गया था।

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पंडित राम नारायण को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। पंडित राम नारायण ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से सारंगी को वैश्विक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी सारंगी की ध्वनि दिलों और स्वर्ग को छूती थी।”

Deeply saddened to know about the demise of internationally acclaimed Sarangi maestro Pt Ram Narayan Ji.

Pt Ram Narayan took Sarangi to global heights through his masterly performances. The sound of his Sarangi touched hearts and heavens.

