शाहरुख खान,बोले- अगले एक्शन के लिए हो जाइए तैयार,’मजा तो अब आएगा’

नई दिल्ली। बॉलीवुड ​अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) इस साल दो पावरफुल एक्शन फिल्में पठान फिर जवान, लेकर आए और प्रशंसकों का दिल जीत लिया। इन दिनों उनकी फिल्म जवान सिनेमाघरों में कमाई के कई रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। फिल्म जवान हर दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पठान और जवान के बाद अब शाहरुख खान (Shahrukh Khan) अपने अगले एक्शन के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी किंग खान के एक फैन क्लब ने दी है। जिसने शाहरुख खान (Shahrukh Khan) का खास वीडियो शेयर किया है।

शाहरुख खान यूनिवर्स फैन क्लब (Shahrukh Khan Universe Fan Club) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें शाहरुख खान एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं।वीडियो के आखिरी में वह कहते हैं, ‘मजा तो अब आएगा।’ हालांकि शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की यह वीडियो किसी फिल्म, गाने या फिर ऐड का है, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पोस्ट के अनुसार इस बारे में 16 सितंबर को पूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Pathaan, Jawan and now this?? SRK = PowerPACKED and all ACTION

Details out on 16th September #MazaTohAbhAayega@iamsrk #ShahRukhKhan #SRK #Jawan #Pathaan pic.twitter.com/R13Ba57VdO

— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) September 14, 2023