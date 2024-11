PCS और RO-ARO परीक्षा एक ही दिन में हो संपन्न, नार्मलाइजेशन प्रक्रिया हो निरस्त, अभ्यर्थी बोले- ‘न बंटेंगे न हटेंगे’

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक और आरओ-एआरओ प्रारंभिक परीक्षा दो दिन कराने के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन की तैयारी के मद्देनजर जिला प्रशासन और आयोग प्रशासन में खलबली मच गई है। इसको देखते हुए सोमवार को सुबह से ही भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। आयोग की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आयोग की तरफ बढ़ रहे छात्रों की भीड़ की पुलिस ने खदेड़ दिया। छात्रों ने छपवाए पंफलेट। लिखा न बंटेंगे न हटेंगे।

प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेश की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री 2024 और आर ओ और ए आर ओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाए। प्रतियोगी छात्रों ने 2 दिन पहले ही लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) पर गांधी वादी तरीके से शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। जब तक कि आयोग की ओर से उन्हें एक दिन और एक शिफ्ट में ही परीक्षा कराने का आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

अभ्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से यूपी लोक सेवा आयोग दफ़्तर (UP Public Service Commission Office) के सामने भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आयोग के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस फोर्स लगाई गई है। मौके पर वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड और आरएएफ को भी तैनात किया गया है। वहीं छात्रों में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। छात्र लगातार उग्र होते जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी स्थिति को संभालने की पूरी तैयारी की है। दोनों तरफ से संघर्ष देखने को मिल रहा है।

छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए एडीसीपी सिटी अभिषेक भारती (ADCP City Abhishek Bharti) भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो धरना स्थल के लिए बनाए गई निर्धारित जगह पर जाकर लोग विरोध प्रदर्शन करें और अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन, छात्र मानने तो तैयार नहीं दिख रहे हैं. वहीं छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जाम लगने लगा है।

बता दें कि पीएससी प्री 2024 परीक्षा 7 और 8 दिसंबर (PSC Pre 2024 exam on 7th and 8th December) को प्रस्तावित है। जबकि आर ओ/एआरओ प्रारंभिक 2023 परीक्षा 22 व 23 दिसंबर (RO/ARO preliminary 2023 exam on 22nd and 23rd December) को कराई जाएगी। छात्रों के विरोध के चलते इन परीक्षाओं पर भी असर पड़ सकता है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है।