Philippines Volcano Eruption : फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट , बड़े पैमाने पर गांवों को खाली कराया

फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में मंगलवार को ज्वालामुखी फटने के बाद गांवों को बड़े पैमाने पर खाली कराया जा रहा है। अचानक आई आपदा के कारण लगभग 87,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ज्वालामुखी फटने के बाद उससे गैस तथा राख का विशाल गुबार(huge cloud of ash) निकलता देखा गया और मलबे के साथ अत्यधिक गर्म लावा पश्चिमी ढलानों से नीचे की ओर बहता दिखा। खबरों के अनुसार, केंद्रीय नीग्रोस द्वीप(Central Negros Island) पर माउंट कनलाओन ज्वालामुखी (Mount Kanlaon Volcano) में हुए हालिया विस्फोट में तत्काल कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन चेतावनी को एक स्तर और बढ़ा दिया गया है जो और अधिक तीव्र विस्फोट होने की आशंका जताता है।खबरों के अनुसार, फिलीपींस के मुख्य ज्वालामुखी विज्ञानी टेरेसिटो बैकोलकोल (Terecito Bacolcol, Chief Volcanologist of the Philippines) और अन्य अधिकारियों ने टेलीफोन पर बताया कि ज्वालामुखी की राख एंटीक प्रांत सहित ज्वालामुखी के पश्चिम में 200 किलोमीटर से अधिक दूर तक फैले समुद्री क्षेत्र में गिरी। राख के गुबार की वजह से दृश्यता कम हो गई और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया।

फिलीपींस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, कनलाओन ज्वालामुखी(Kanlaon Volcano) में विस्फोट के कारण सोमवार और मंगलवार को कम से कम छह घरेलू उड़ानें और सिंगापुर जाने वाली एक उड़ान रद्द कर दी गईं तथा दो स्थानीय उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया।