Pilibhit Road Accident : बरेली-हरिद्वार हाईवे पर पलटी बस, युवती की मौत, 20 से अधिक श्रद्धालु घायल

उत्तराखंड के नानकमत्ता समेत अन्य धार्मिक स्थलों में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस अनियंत्रित होकर पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में बरेली-हरिद्वार हाईवे पर पलट गई। हादसे में बस में सवार बरेली निवासी दुर्गा (18 वर्ष) की मौत हो गई।

By संतोष सिंह 
पीलीभीत। उत्तराखंड के नानकमत्ता समेत अन्य धार्मिक स्थलों में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस अनियंत्रित होकर पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में बरेली-हरिद्वार हाईवे पर पलट गई। हादसे में बस में सवार बरेली निवासी दुर्गा (18 वर्ष) की मौत हो गई। 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बस में करीब 60 श्रद्धालु सवार थे।

हादसा बरेली-हरिद्वार हाईवे पर गांव निसरा और सरदार नगर के बीच बुधवार तड़के 3:20 बजे के करीब हुआ। श्रद्धालुओं को ले जा रही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। राहगीरों की भीड़ जुटी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बस में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया।

हादसे में 20 से अधिक श्रद्धालु घायल 

बस में सवार बरेली के मढ़ीनाथ चौपला निवासी दुर्गा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बरेली के थाना सुभाषनगर क्षेत्र के ही नन्हे पुत्र सोहनलाल, रमेश, अर्जुन, मनोज, प्रीति, वरुण, गीता, अनीता, विशाल, दिनेश, जमुना, ऋतिक आदि 20 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं।

घायलों को जहानाबाद सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया है। सीएचसी के डॉक्टर सौरभ ने बताया कि हादसे में युवती की मौत हुई है। 20 घायलों में अभी सात को जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की सूचना पर सीओ सदर आईपीएस नताशा गोयल ने घटनास्थल का जायजा लिया। बाद में सीएचसी पहुंचकर घायलों का हाल जाना।

हादसे के बाद हाईवे पर लगी वाहनों की कतार 

बस पलटने के हादसे के हरिद्वार हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोनों ओर एक किलोमीटर से अधिक दूरी तक वाहन खड़े नजर आए। जहानाबाद और अमरिया थाना पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आवागमन बहाल कराया।

