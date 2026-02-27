  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwarananda) की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख (Reserves Decision) लिया है। अदालत ने कहा है कि आदेश सुनाए जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwarananda) की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख (Reserves Decision) लिया है। अदालत ने कहा है कि आदेश सुनाए जाने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwarananda)  को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। अब सभी की नजर कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है।

पढ़ें :- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, यूपी के सभी जिलों में हल्ला बोल प्रदर्शन कर पीएम मोदी को संबोधित सौंपेंगी​ ज्ञापन

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

राजीव गांधी कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी, नौतनवा में ‘फार्मा फेस्ट–2026’ का उत्साहपूर्ण शुभारंभ

राजीव गांधी कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी, नौतनवा में ‘फार्मा फेस्ट–2026’ का उत्साहपूर्ण शुभारंभ

शाइन सिटी घोटाले का मुख्य आरोपी राशिद नसीम दुबई से गिरफ्तार, ईडी-ईओडब्ल्यू के अनुरोध पर दुबई पुलिस का बड़ा एक्शन

शाइन सिटी घोटाले का मुख्य आरोपी राशिद नसीम दुबई से गिरफ्तार, ईडी-ईओडब्ल्यू...

शराब घोटाले में केजरीवाल कोर्ट से बरी: अखिलेश यादव बोले-BJP के लिए ये समाचार किसी ‘नैतिक मृत्युदंड’ से कम नहीं

शराब घोटाले में केजरीवाल कोर्ट से बरी: अखिलेश यादव बोले-BJP के लिए...

UP News : सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी को फिर मिला एक वर्ष का सेवा विस्तार

UP News : सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी को फिर...

राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का किया समर्थन, बताया सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश

राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का किया समर्थन,...