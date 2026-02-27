अभिनेता महेश बाबू साथ दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, सात साल बाद भारतीय सिनेमा में अभिनेत्री कर रही है वापसी

  1. हिन्दी समाचार
ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने शुक्रवार को टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में अपनी हालिया मौजूदगी में इंडियन सिनेमा में अपनी वापसी के बारे में खुलकर बात की और डायरेक्टर एसएस राजामौली की बहुत तारीफ की।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने शुक्रवार को टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में अपनी हालिया मौजूदगी में इंडियन सिनेमा में अपनी वापसी के बारे में खुलकर बात की और डायरेक्टर एसएस राजामौली की बहुत तारीफ की। प्रियंका एसएस राजामौली की डायरेक्ट की हुई फिल्म वाराणसी से इंडियन सिनेमा में वापसी करने वाली हैं, जिसमें महेश बाबू लीड रोल में हैं। एक्ट्रेस ने एसएस राजामौली के साथ इंडियन फिल्मों में अपनी वापसी को लेकर अपनी एक्साइटमेंट ज़ाहिर की, जिन्हें वह इंडिया के टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक बताती हैं।

पढ़ें :- राजपाल यादव 12 दिन बाद आए तिहाड़ जेल से आए बाहर, बोले- बचपन से लेकर 55 तक देश का बच्चा-बच्चा मेरे साथ रहा

होस्ट जिमी फॉलन से बात करते हुए अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि मैंने छह-सात साल से कोई इंडियन फिल्म नहीं की है। मैं अब वाराणसी नाम की एक फिल्म कर रही हूं और इसे एसएस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इंडिया के सबसे कमाल के और टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से एक हैं। यह एक एडवेंचर होने वाला है, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं। हमने इसे आईमैक्स फॉर्मेट में शूट किया है और हम इसे 14 महीने से फिल्मा रहे हैं। बता दे कि पिछले साल, SS राजामौली ने फिल्म का टाइटल अनाउंस किया था और महेश बाबू के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, जो हाथों में त्रिशूल पकड़े हुए बैल की सवारी करते हुए दिखेंगे। एक्टर फिल्म में रुद्र का रोल निभाने वाले हैं। प्रियंका फिल्म में मंदाकिनी का रोल करेंगी। फिल्म के अप्रैल 2027 में रिलीज़ होने की उम्मीद है। इस बीच, प्रियंका हाल ही में फिल्म द ब्लफ में नज़र आई थीं। केमैन आइलैंड्स में सेट, इस फिल्म में हाई-ऑक्टेन एक्शन है, जिसमें प्रियंका कार्ल अर्बन के साथ ज़बरदस्त तलवार और बंदूक वाले सीन्स करती हैं। फिल्म द ब्लफ को फ्रैंक ई फ्लावर्स ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 25 फरवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज़ हुई थी।

