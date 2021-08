राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, बोले- सरकार बेचने में है व्यस्त, आप कोरोना से बचाव अपना स्वयं करें

नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस (corona virus) के 46,164 नए मामले आए हैं। इस दौरान 607 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण (corona infection) ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बीते दो दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण (corona infection) में इजाफा हो रहा है। कोरोना (corona ) के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है।

Rising #COVID numbers are worrying. Vaccination must pick up pace to avoid serious outcomes in the next wave.

Please take care of yourselves because GOI is busy with sales.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 26, 2021