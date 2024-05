राहुल गांधी ने बताई एक वोट की ताकत, बोले-आपका एक वोट संविधान, वंचितों के हक़,भागीदारी और आरक्षण की करेगा रक्षा

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक्स पोस्ट पर देश की जनता को संदेश देते हुए लिखा कि अपने एक वोट की ताकत (Value of One Vote) समझिये। कहा कि आपका एक वोट देश भर में हो रहे भयंकर भेदभाव और अन्याय को मिटाएगा।