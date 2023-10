PM Modi Garbo Song: नवरात्रि से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का लिखा ‘गरबा’ गीत हुआ रिलीज, देखें Video

PM Modi Garbo Song: शारदीय नवरात्रि 2023 (Sharadiya Navratri 2023) की शुरुआत कल यानी 15 अक्टूबर से हो रही है। जिसके लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवरात्रि में एकतरफ जहां पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा तो दूसरी तरफ गुजरात में ‘गरबा डांस’ की काफी चर्चा रहती है। वहीं, नवरात्रि के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के लिखे एक गरबा गीत पर आधारित म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर रिलीज किया गया है।

जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) के डायनामिक म्यूजिक लेबल जेजस्ट म्यूजिक (Jjust Music) ने पीएम मोदी द्वारा लिखे गए एक गरबा गीत पर आधारित म्यूजिक वीडियो यूट्यूब पर रिलीज किया है। भगनानी के मुताबिक, यह गरबा गीत नवरात्रि के पर्व के लिए एक अलग वातावरण तैयार कर रहा है। यह गरबा ट्रैक इस उत्सव के रंग में रंगा है और पीएम मोदी की एक कविता से प्रेरणा लेते हुए इस गाने को तैयार किया है। इस गीत को ध्वनि भानुशाली ने गाया है और इसे कम्पोज तनिष्क बागची ने किया है।

Thank you @dhvanivinod, Tanishk Bagchi and the team of @Jjust_Music for this lovely rendition of a Garba I had penned years ago! It does bring back many memories. I have not written for many years now but I did manage to write a new Garba over the last few days, which I will… https://t.co/WAALGzAfnc

— Narendra Modi (@narendramodi) October 14, 2023