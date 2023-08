PM Modi BRICS Summit: दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए PM मोदी, दौरे को लेकर देश को दिया ये खास संदेश

PM Modi BRICS Summit: 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार सुबह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग (Johannesburg, South Africa) रवाना हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (South African President Cyril Ramaphosa) के निमंत्रण पर 22-24 अगस्त तक पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर जा रहे हैं। ब्रिक्स के देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जोकि दुनिया की एक चौथाई अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है।

इस दौरे के पूरे शेड्यूल के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार सुबह रवाना हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग (Johannesburg, South Africa) में मंगलवार को ही पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के साथ रात्रिभोज में हिस्सा लेंगे। रात्रिभोज में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) भी शामिल होंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी की ब्राजील के नए राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा (Brazil’s New President Lula da Silva) से पहली मुलाकात संभव है। 24 अगस्त को अफ्रीकी देशों की एक विशेष बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बैठक में तकरीबन 40 छोटे-बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों के हिस्सा लेने की संभावना है।

दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर लिखा, ‘मैं ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो रहा हूं। मैं ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लूंगा।’ उन्होंने आगे कहा, ‘शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ और विकास के अन्य क्षेत्रों के लिए चिंता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेगा।’

Leaving for South Africa to take part in the BRICS Summit being held in Johannesburg. I will also take part in the BRICS-Africa Outreach and BRICS Plus Dialogue events. The Summit will give the platform to discuss issues of concern for the Global South and other areas of…

— Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2023