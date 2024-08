पीएम मोदी Rail Force One से युद्धग्रस्त पहुंच रहे यूक्रेन; इन मुद्दों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे बातचीत

PM Modi’s visit to Ukraine by Rail Force One: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अपनी दो दिवसीय पोलैंड यात्रा के संपन्न होने के बाद यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। वह गुरुवार रात यूक्रेन के लिए एक विशेष ट्रेन ‘रेल फोर्स वन’ (Rail Force One) से रवाना हुए हैं। इस लग्जरी सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास सर्विस वाली ट्रेन से पीएम मोदी 10 घंटे ट्रेन में रहकर कीव पहुंचेंगे। जिसके बाद पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत होगी।

यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत के मुद्दों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही भारत और यूक्रेन के बीच कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद भी जतायी जा रही है। इस दौरे पर पीएम मोदी यूक्रेन में रह रहे छात्रों सहित भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। बता दें कि यह पहला मौका है जब जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 30 साल पहले यानी 1994 में स्थापित हुए थे।