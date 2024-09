PM मोदी आज US की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना; क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

PM Modi leaves for US: पीएम नरेंद्र मोदी आज शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की तीन दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। जहां पर वह डेलावेयर के विलमिंगटन में वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 21 सितंबर से शुरू हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं की मुलाकात होने वाली है। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी करेंगे।

पीएम मोदी ने शनिवार को अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर एक्स पोस्ट में जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, “मैं अमेरिका की यात्रा पर जाऊंगा, जहां मैं विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। मैं राष्ट्रपति बिडेन द्वारा उनके गृहनगर विलमिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। मैं शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं राष्ट्रपति बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करूँगा। न्यूयॉर्क में, मैं भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। मैं शहर में एक सामुदायिक कार्यक्रम को भी संबोधित करूंगा।”

I will be on a visit to USA, where I will take part in various programmes. I will attend the Quad Summit being hosted by President Biden at his hometown Wilmington. I look forward to the deliberations at the Summit. I will also be having a bilateral meeting with President Biden.…

— Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2024