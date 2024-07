पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला, कहा-यह सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है

नई दिल्ली। रूस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान उनको धन्यवाद दिया। साथ ही कहा, यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।

यह भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी दोस्ती का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी का सम्मान है। उन्होंने कहा कि पुतिन के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों में भारत और रूस के बीच संबंध मजबूत हुए हैं।

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂!

PM Shri @narendramodi is conferred with the highest civilian award of the Russian Federation, the Order of St Andrew the Apostle. pic.twitter.com/byoAVfIM5Y

