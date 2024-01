PM Modi shares a playlist Ram Bhajans : पीएम मोदी ने शेयर की भगवान राम के  62 भजनों की प्लेलिस्ट , लिखा – श्रद्धा की एक डोर में पिरोता है

PM Modi shares a playlist Ram Bhajans : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शुक्रवार को 62 से अधिक गानों के साथ राम भजनों की एक प्लेलिस्ट साझा की है। पीएम मोदी ने प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करते हुए लिखा प्रत्येक भजन भाषा से परे है जो हमें श्रद्धा की एक डोर में पिरोता है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें उनके पसंदीदा राम भजन भी शामिल हैं, जो पिछले कुछ दिनों में उन्हें लोगों से प्राप्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इससे लोग भगवान राम के सार्वभौमिक आह्वान का अनुभव कर सकते हैंए क्योंकि प्रत्येक भजन भाषा से परे है और श्रद्धा से एकजुट होता है।

Over the last few days, many people have been sharing their favourite #ShriRamBhajan. Sharing a playlist covering some of them. Experience the universal appeal of Prabhu Shri Ram, as each Bhajan transcends language, uniting us all in reverence. https://t.co/QmwtYjwYqv

— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2024