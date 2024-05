टीम इंडिया के नए कोच के लिए BCCI ने मांगे आवेदन; उम्मीदवारों के सामने रखीं ये शर्तें

Application for new coach of Team India: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया के नए हेड कोच के लिए आवेदन मंगाए हैं। मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) का कार्यकाल जून में टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में बोर्ड ने सोमवार (13 मई) की देर रात हेड कोच के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन जारी कर दिये हैं।