पीएम मोदी सत्ता से बेदखल होंगे,जनता ने उनको हटाने के लिए दिया है वोट : अधीर रंजन चौधरी

मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने कहा कि कुछ भी नतीजे आ सकते हैं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने वोट दिया है। पीएम मोदी (PM Modi) और उनकी सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी (PM Modi) को हटाने के लिए वोट दिया है। भारत के लोग इस बार मोदी को सत्ता से बेदखल करके ही रहेंगे।

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: "The exit polls are done by people who are close to PM Modi, and we do not believe in it. No matter how many tricks BJP plays, PM Modi is going to lose," says West Bengal Congress chief Adhir Ranjan Chowdhury (@adhirrcinc).

