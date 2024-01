Pongal Festival : पीएम नरेंद्र मोदी ,बोले- ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत का भाव है पोंगल का त्योहार’

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवार को पोंगल उत्सव (Pongal Festival) के मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री एल मुरुगन (Union Minister of State L Murugan) के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी (PM Modi) ने पोंगल उत्सव (Pongal Festival) के विधि-विधानों में हिस्सा भी लिया। पीएम मोदी (PM Modi) के साथ तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन (Telangana Governor Tamilisai Sundararajan) और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) भी मौजूद रहीं।

Addressing a programme on Pongal which celebrates the vibrant culture of Tamil Nadu. https://t.co/ZUGb8BF3Vx

— Narendra Modi (@narendramodi) January 14, 2024