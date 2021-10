Pooja Bedi ने मोदी सरकार से पूछा बड़ा सवाल, भारत में ईंधन पर 260 फीसदी टैक्स और जबकि USA में सिर्फ 20 फीसदी?

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बेदी (Pooja Bedi) सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने फोटोज और वीडियोज ही शेयर नहीं करतीं है बल्कि ऐसे अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय भी रखती हैं। इसी बीच पूजा बेदी(Pooja Bedi) ने तेल की कीमतों पर एक ट्वीट किया है और भाजपा से सवाल पूछा है।

जानें क्या है ट्वीट

‘ईंधन पर हमारा टैक्स 260 फीसदी और यूएसए (USA) में सिर्फ 20 फीसदी। अगर ईंधन की कीमतें घटती हैं तो क्या आप हर इंडस्ट्री को होने वाले लाभों की कल्पना कर सकते हैं? सब चीजों की कीमत अनुपात में कम हो जाएगी? बीजेपी, क्या आप कृपया करके हमें ईंधन टैक्स के इस स्तर को समझा सकते हैं? यह सब कुछ की लागत को प्रभावित करता है।’ इसके साथ ही पूजा ने अपने ट्वीट में फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी टैग किया है।

Our tax on fuel is a WHOPPING 260% &USA just 20%!

IF Price of fuel reduces can u imagine the benefits to every industry? the price of EVERYTHING would reduce in proportion? @BJP4India can u please JUSTIFY this level of fuel tax 2 us? It's impacts cost of EVERYTHING! @FinMinIndia pic.twitter.com/mdfMKQ8rIq

— Pooja Bedi (@poojabeditweets) October 31, 2021