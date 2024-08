PR Sreejesh Jersey No. 16 Retired : हॉकी इंडिया ने पीआर श्रीजेश को दिया बड़ा सम्मान, दिग्गज की जर्सी नंबर 16 रिटायर

PR Sreejesh’s Jersey Number 16 Retired: पेरिस ओलंपिक 2024 की ब्रांज मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने संन्यास ले लिया है। श्रीजेश ने ओलंपिक गेम्स की शुरुआत से पहले ही कहा दिया था कि यह उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। वहीं, हॉकी इंडिया ने दिग्गज खिलाड़ी के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया है।

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने ब्रांज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सम्मान समारोह में कहा, ‘श्रीजेश अब जूनियर टीम के कोच बनने जा रहे हैं और हम सीनियर टीम के लिए 16 नंबर की जर्सी रिटायर कर रहे हैं। हम जूनियर टीम के लिए नंबर 16 को रिटायर नहीं कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, “श्रीजेश दुसरा श्रीजेश को जूनियर टीम में पैदा करेगा (श्रीजेश अपने जैसे किसी खिलाड़ी को जूनियर टीम में तैयार करेंगे जो नंबर 16 की जर्सी पहनेगा)।” बता दें कि हॉकी इंडिया ने संन्यास के बाद श्रीजेश को जूनियर मेंस हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया है।

🇮​​🇨​​🇴​​🇳​​🇮​​🇨​ ​🇯​​🇪​​🇷​​🇸​​🇪​​🇾​ ​🇳​​🇴​ 1️⃣6️⃣ ​🇳​​🇴​​🇼​ ​🇼​​🇮​​🇱​​🇱​ ​🇳​​🇴​​🇼​ ​🇧​​🇪​ ​🇦​ ​🇵​​🇦​​🇷​​🇹​ ​🇴​​🇫​ ​🇮​​🇳​​🇩​​🇮​​🇦​​🇳​ ​🇭​​🇴​​🇨​​🇰​​🇪​​🇾​ ​🇫​​🇴​​🇱​​🇰​​🇱​​🇴​​🇷​​🇪​.

Hockey India has decided to retire the Jersey… pic.twitter.com/MCv4VtSnZe

— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 14, 2024