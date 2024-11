FIH Awards 2024: कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने जीता ‘बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर’ का अवॉर्ड; पीआर श्रीजेश बने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर

FIH Awards 2024, FIH Men' Player Of The Year and Goalkeeper Of The Year: एफआईएच अवॉर्ड में भारत के हॉकी खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। इस बार टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 'मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड' जीता है, जबकि दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश को 'एफआईएच गोलकीपर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से नवाजा गया है।