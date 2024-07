Preity Zinta ने शेयर की जिया और जय की तस्वीर, पोस्ट शेयर कर कहा- तेजी से बड़े हो रहे ...

Preity Zinta shared the picture of her children: बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preeti Zinta) अक्सर अपनी निजी जिंदगी की हाइलाइट्स ह्स्येर करते हुए देखा जाता है, ने अपने जुड़वा बच्चों की एक नई तस्वीर पोस्ट की। रविवार को इंस्टाग्राम पर प्रीति ने बच्चों – जय जिंटा गुडइनफ और जिया जिंटा गुडइनफ की तस्वीर पोस्ट की, जब वे धूप के दिन बाहर खेल रहे थे।

आपको बता दें, प्रीति जिंटा (Preeti Zinta) ने बच्चों की नई तस्वीर शेयर की तस्वीर में जिया रस्सी के जाल पर चलती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि जय उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था।

जिया ने जहां सफ़ेद टी-शर्ट, बेज पैंट और स्नीकर्स पहने थे, वहीं जय ने नीली टी-शर्ट, डेनिम और जूते पहने हुए थे। तस्वीर साझा करते हुए प्रीति ने लिखा, “वे बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे हैं (लाल दिल और दो दिल वाले इमोजी)।” उन्होंने हैशटैग भी जोड़े – मेरे बच्चे, जय, जिया और टिंग।

View this post on Instagram A post shared by Preity G Zinta (@realpz)



प्रीति की पोस्ट पर प्रशंसकों की प्रतिक्रिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने लिखा, “ओह, वे आपकी तरह शानदार हैं।” एक व्यक्ति ने कहा, “वाह, वे सभी बड़े हो गए हैं। उन्हें आशीर्वाद दें।” एक टिप्पणी में लिखा था, “वे कितने प्यारे तरीके से खेल रहे हैं। बहुत प्यारे हैं।” एक इंस्टाग्राम यूजर ने कहा, “प्रीति अपने दो बच्चों के साथ सुबह का आनंद ले रही हैं।”