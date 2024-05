Cannes Film Festival: Preity Zinta ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर व्हाइट गाउन में बिखेरा जलवा

Cannes Film Festival: प्रीति जिंटा (Preity Zinta) उस भारतीय दल में शामिल हैं जो इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई देंगे। बुधवार को फ्रेंच रिवेरा के लिए रवाना हुई एक्ट्रेस ने कार्यक्रम में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, हालांकि उन्होंने अभी तक रेड कार्पेट पर चलना नहीं देखा है। रेड कार्पेट पर चलने के लिए तैयारी कर रही प्रीति का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया।

वीडियो में प्रीति ने शिमरी पर्ल व्हाइट गाउन पहनकर बूमरैंग के साथ पोज दिया। उन्होंने मोती की बालियां और पीठ के पीछे बंधे बालों से अपने लुक को कंप्लीट किया। नदी के किनारे पोज़ देते समय वह खूबसूरत लग रही थीं। अभिनेता लंबे समय से सहयोगी संतोष सिवन को सिनेमैटोग्राफी सम्मान में पियरे एंजनीक्स एक्सेललेंस प्रदान करने के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में हैं।

#PreityZinta is all set to grace the #Cannes2024 red carpet! ❤️ pic.twitter.com/EXFnCLQ6aj

— Preity Zinta Fandom (@PZ_Fandom) May 23, 2024