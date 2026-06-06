  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. खान सर सरेंडर करने पहुंचे पटना सिविल कोर्ट, फायरिंग मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर

खान सर सरेंडर करने पहुंचे पटना सिविल कोर्ट, फायरिंग मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर

Khan Sir surrenders : पटना पुलिस ने शुक्रवार को शिक्षक फैसल खान (खान सर) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई तब की गई जब 2 जून को लोगों के एक समूह ने उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट 'खान ग्लोबल स्टडीज' में तोड़-फोड़ की और उनके सुरक्षा गार्डों ने हवा में गोली चलाई। वहीं, एफ़आईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया और शनिवार को वह आत्मसमर्पण करने के लिए पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Khan Sir surrenders : पटना पुलिस ने शुक्रवार को शिक्षक फैसल खान (खान सर) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई तब की गई जब 2 जून को लोगों के एक समूह ने उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ में तोड़-फोड़ की और उनके सुरक्षा गार्डों ने हवा में गोली चलाई। वहीं, एफ़आईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया और शनिवार को वह आत्मसमर्पण करने के लिए पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे।

पढ़ें :- अब खान सर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बॉडीगार्ड ने कबूली फायरिंग की बात

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, ने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उन्होंने अपने संस्थान में हुई हिंसा और कथित फायरिंग के आरोपों के बाद आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की है। गुरुवार को कदमकुआं पुलिस स्टेशन इलाके के मुसल्लहपुर हाट में इंस्टीट्यूट के बाहर गोली चलाने के आरोप में दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया। उन पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप है।

जांच करने वालों के मुताबिक, FIR तब दर्ज की गई जब गार्ड्स ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उन्होंने खान के सीधे आदेश पर गोली चलाई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि खान ने उन्हें उस भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा था जो इंस्टीट्यूट के गेट पर जमा हो गई थी और जिसने एक गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट की थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वैभव सूर्यवंशी ने अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना रिकॉर्ड कर दिया तबाह

वैभव सूर्यवंशी ने अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना...

'टोंटी वाले' तंज पर अखिलेश यादव का योगी पर तीखा वार, बोले- पहले जाने उनका इतिहास, सीएम यानी 'करप्ट माउथ'

'टोंटी वाले' तंज पर अखिलेश यादव का योगी पर तीखा वार, बोले-...

खान सर सरेंडर करने पहुंचे पटना सिविल कोर्ट, फायरिंग मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर

खान सर सरेंडर करने पहुंचे पटना सिविल कोर्ट, फायरिंग मामले में दर्ज...

सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे खान सर, पटना पुलिस की टीम नहीं कर पाई गिरफ्तार, जाने पूरा मामला

सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे खान सर, पटना पुलिस की टीम...

Delhi Anganwadi Vacancy: दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न पदों पर निकली सीधी भर्ती, देखें पात्रता और जरूरी दस्तावेज!

Delhi Anganwadi Vacancy: दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न पदों...

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के हाथ से मंत्रिपद जाना तय! चिराग पासवान की पार्टी ने बिगाड़ा खेल

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के हाथ से मंत्रिपद जाना तय!...