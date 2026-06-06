खान सर सरेंडर करने पहुंचे पटना सिविल कोर्ट, फायरिंग मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर

Khan Sir surrenders : पटना पुलिस ने शुक्रवार को शिक्षक फैसल खान (खान सर) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह कार्रवाई तब की गई जब 2 जून को लोगों के एक समूह ने उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ में तोड़-फोड़ की और उनके सुरक्षा गार्डों ने हवा में गोली चलाई। वहीं, एफ़आईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने कानूनी रास्ता अख्तियार किया और शनिवार को वह आत्मसमर्पण करने के लिए पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिक्षक फैसल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, ने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उन्होंने अपने संस्थान में हुई हिंसा और कथित फायरिंग के आरोपों के बाद आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की है। गुरुवार को कदमकुआं पुलिस स्टेशन इलाके के मुसल्लहपुर हाट में इंस्टीट्यूट के बाहर गोली चलाने के आरोप में दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया गया। उन पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का आरोप है।

जांच करने वालों के मुताबिक, FIR तब दर्ज की गई जब गार्ड्स ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उन्होंने खान के सीधे आदेश पर गोली चलाई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि खान ने उन्हें उस भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा था जो इंस्टीट्यूट के गेट पर जमा हो गई थी और जिसने एक गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट की थी।