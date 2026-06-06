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कॉकरोच जनता पार्टी चीफ अभिजीत दिपके पहुंचे दिल्ली, कहा- पांच छात्रों ने आत्महत्या की, शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए

CJP Chief Abhijit Dipke arrives in Delhi : ऑनलाइन मूवमेंट 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दिपके ने कहा, "शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पांच छात्रों ने आत्महत्या की है।"

By Abhimanyu 
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CJP Chief Abhijit Dipke arrives in Delhi : ऑनलाइन मूवमेंट ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। दिपके ने कहा, “शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पांच छात्रों ने आत्महत्या की है।”

पढ़ें :- जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन शुरू, 'प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' के लगे नारे

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके शनिवार सुबह 7:45 बजे अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। अभिजीत ने बाहर आकर अंबेडकर की किताब को हाथ में उठाया। अभिजीत दिपके ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के समर्थकों को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचने की अपील की है। सीजेपी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की मंज़ूरी दे दी है। अब हम सीधे जंतर-मंतर पर इकट्ठा हो सकते हैं और हमें पहले की योजना के अनुसार संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है।”

एक अन्य पोस्ट में सीजेपी ने लिखा, “कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। भारत के संविधान के पूरे समर्थन के साथ, कॉकरोच जंतर-मंतर पर सुबह 10 बजे से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे।”

पढ़ें :- कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को तैयार, दिल्ली पुलिस की चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा

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