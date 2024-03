पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा के दो आतंकियों को पिस्तौल और कारतूस के साथ किया गिरफ्तार

जालंधर। जालंधर में टारगेट किलिंग करने आए बब्बर खालसा (Babbar Khalsa) के दो आतंकियों को काउंटर इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने दो पिस्टल, 4 मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि काउंटर इंटेलिजेंस ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

In an intelligence-based operation, Punjab Police averts possible target killings with the arrest of 2 members of Babbar Khalsa International (BKI)-backed terror module

The module was operated by #USA based Harpreet Singh @ Happy Passian, a close aide of #Pakistan based… pic.twitter.com/Ab9FNk2xtf

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) March 7, 2024