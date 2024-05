‘Pushpa 2: The Rule’: पुष्पा 2: द रूल का पहला गाना ‘Pushpa Pushpa’ कल होगा रिलीज

‘Pushpa 2: The Rule’: जब से ‘पुष्पा 2: द रूल’ (‘Pushpa 2: The Rule’) की झलक रिलीज़ हुई है, तब से प्रशंसक और दर्शक अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर इस फिल्म के भव्य टीज़र को देखकर उत्साहित हैं। पुष्पा के रूप में अल्लू अर्जुन का मास जथारा लुक एक कमर्शियल पॉटबॉयलर होने का वादा करता है।

आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई इस झलक ने डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है। टीज़र रिलीज़ के बाद, निर्माताओं ने 1 मई, 2024 को अपने पहले सिंगल ‘पुष्पा पुष्पा’ की रिलीज़ (Release of ‘Pushpa Pushpa’) की घोषणा की।

घोषणा के बाद, निर्माता फिल्म से रोमांचक नए अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे, और हाल ही में एक रोमांचक अपडेट में, निर्माताओं ने छह भाषाओं में पहला सिंगल ‘पुष्पा पुष्पा’ रिलीज़ करने की घोषणा की, जिसमें तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली शामिल हैं।

Sensational song ✅🔥🔥#Pushpa2FirstSingle out tomorrow at 5.04 PM in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada, Malayalam & Bengali.#PushpaPushpa chant all the way 💥💥

A Rockstar @ThisIsDSP Musical 🎵#Pushpa2TheRule Grand release worldwide on… pic.twitter.com/hsnPqqDhQd

— Pushpa (@PushpaMovie) April 30, 2024