QAT vs IND Football Match: कतर ने बेईमानी करके जीता मैच, इतिहास रचने से भारत चूका

QAT vs IND Football Match: भारत और कतर की फुटबॉल टीमों के बीच मंगलवार को फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup) के दूसरे दौर के क्वाल‍िफायर मुकाबला खेला गया। जिसमें कतर ने विवादास्पद गोल की बदौलत 2-1 से जीत हासिल की और भारत की टीम फीफा कप क्वाल‍िफायर के तीसरे दौर में प्रवेश कर इतिहास रचने का मौका चूक गयी।

दरअसल, कतर के खिलाफ इस मैच में 121वीं रैंकिंग वाली भारतीय टीम लालियानजुआला चांगटे (Lallianzuala Chhangte) के 37वें मिनट में किये गये गोल की बदौलत आगे चल रही थी। 70 मिनट तक भारतीय टीम खेल में दबदबा बनाए हुए थी। तभी रेफरी ने कतर के यूसुफ अयमन (Youssef Ayman) के गोल को सही करार दे दिया जबकि साफ-साफ नजर आ रहा था कि फुटबॉल लाइन से बाहर जा चुकी थी। फिर कतर के प्लेयर ने अंदर खिंची और गोल किया।

FIFA Rank 34th Qatar, robbed 121nd ranked India of a football world cup qualification with this goal that was noting but blatant #Cheating.

They would’ve still qualified without this goal 😒

What a beautiful game indeed @FIFAcom @FIFAWorldCup #QATIND pic.twitter.com/MSeJ2EwBOK

— Pranav Pratap Singh (@PranavMatraaPPS) June 12, 2024