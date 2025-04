Video: आईपीएल मैच के दौरान जमकर चले लात घूंसे, महिला को भी नहीं छोड़ा

DC vs MI Match Fight Between Fans: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को आईपीएल 2025 का 29वां मैच खेला गया। इस मैच में मेजबान टीम को इस सीजन की पहली हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराकर दूसरी जीत दर्ज की। वहीं, मैच के दौरान जहां मुंबई के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दिल्ली के बल्लेबाज करुण नायर के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ दर्शक दीर्घा में फैंस के बीच महासंग्राम देखने को मिला।

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लोगों ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूंसे बरसाए। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 48 सेकेंड एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को एक महिला और एक पुरुष पीट रहे हैं, तभी वह व्यक्ति दोनों को धक्का दे देता है। जिसके बाद दोनों गिर जाते हैं। इस बीच एक बुजुर्ग के साथ नीली टी-शर्ट पहने व्यक्ति की हाथापायी होती है। वहीं, बाकी लोग मिलकर मामले को शांत कराते हैं और महिला को उठाते हैं। फिर सुरक्षा में तैनात गार्ड वहां पहुंचता है और फिर सभी अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि फैंस के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई।

A fight between fans at the Arun Jaitley stadium last night. pic.twitter.com/UYXmAZbg1c

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 14, 2025