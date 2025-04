Video: क्या विराट कोहली को हो गई हार्ट से संबंधी कोई समस्या? बीच मैच में दिल की धड़कन चेक करने को कहा

Virat Kohli Heartbeat: जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में रविवार को खेले गए आईपीएल 2025 के 28वें मैच में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नौ विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। इस मैच में बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपना 100वां टी-20 अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे। हालांकि, मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने कोहली के फैंस की टेंशन बढ़ा दी है।

दरअसल, 36 साल के विराट कोहली फिटनेस के मामले में आज भी कई युवा खिलाड़ियों को पीछे देते हैं। मैदान पर फील्डिंग के समय उनका जोश और जुनून हमेशा नजर आता है। कोहली चीते की रफ्तार से फील्डिंग करते नजर आते हैं। इसके अलावा, बल्लेबाजी के समय तेजी से दौड़कर रन चुराना उनकी खासियत है। लेकिन, जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान दो रन भगाने के बाद कोहली कुछ परेशान से दिखे और उन्होंने विरोधी टीम के कप्तान संजू सैमसन से अपनी हार्ट बीट चेक करने को कहा। यह घटना बेंगलुरु की बल्लेबाजी के समय 15वें ओवर में हुई।

राजस्थान रॉयल्स के लिए 15वां ओवर फेंकने आए वानिंदु हसरंगा की पहली गेंद पर कोहली ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर पड्डीकल भी सिंगल चुराया। फिर तीसरी गेंद पर कोहली ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का जड़कर अपना 100वां टी-20 अर्धशतक पूरा किया। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने 2 रन भागकर पूरे किए। लेकिन, जब वह स्ट्राइक एंड पर वापस पहुंचे तो उन्हें कुछ परेशानी महसूस होने लगी। कोहली ने विकेट कीपिंग कर रहे संजू सैमसन से उनके सीने पर हाथ रखकर हार्ट बीट चेक करने को कहा। स्टंप माइक पर वह कहते सुने गए, ‘हार्ट बीट चेक करना।’

It was extreme heat and he fielded for 20 overs + batted for 18 overs and while taking those 2 runs his heartbeat increased but moments like this makes me wonder we expect so much from him after all he isn’t a robot and he isn’t immune to ageing

