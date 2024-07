भाषण का अंश हटाने पर भड़के राहुल गांधी, लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया। इसको लेकर उनहोंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्होंने अनुरोध किया है कि टिप्पणियों को बहाल किया जाए।

राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख कर अपने भाषण का हिस्सा रिकॉर्ड से हटाए जाने पर हैरानी जताई है। साथ ही भेदभाव का आरोप भी लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सारी बातें नियम के अंतर्गत कही फिर भी उनके हिस्से को हटाया गया जबकि अनुराग ठाकुर के भाषण के हिस्से को नहीं हटाया गया।

"I am writing this in the context of remarks and portions expunged from my speech during discussion on Motion of Thanks on the President Address on 1 July 2024."

Here is LoP Shri @RahulGandhi's letter to the Speaker of the Lok Sabha. pic.twitter.com/3Cepk0TtMy

