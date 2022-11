राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा-आप जनता की आवाज़ दबा नहीं सकते

नई दिल्ली। कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान वो केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर ​हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री जी, ध्यान से सुन लो-आप जनता की आवाज़ दबा नहीं सकते, इसकी गूंज आपके अहंकार को तोड़ेगी।

दरअसल, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, चीन के मुद्दे पर Mic off, महंगाई पर Mic off, नोटबन्दी पर Mic off, अग्निपथ पर Mic off और बेरोज़गारी पर Mic off…ऐसी कर दी है हमारे संसद की हालत। इसके साथ ही लिखा है कि, प्रधानमंत्री जी, ध्यान से सुन लो-आप जनता की आवाज़ दबा नहीं सकते, इसकी गूंज आपके अहंकार को तोड़ेगी।