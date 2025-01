केरल के 23वें राज्यपाल पद की राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में ली शपथ

केरल। केरल के 23वें राज्यपाल (23rd Governor of Kerala) के तौर पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर (Rajendra Vishwanath Arlekar) ने गुरुवार को राजभवन में शपथ ली। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नितिन जमडार (Chief Justice of Kerala High Court Nitin Jamdar) ने उनको राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। वे आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) की जगह केरल के राज्यपाल बने हैं। खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है।

#WATCH | Rajendra Vishwanath Arlekar takes oath as the 23rd Governor of Kerala at Raj Bhavan. Oath administered by Chief Justice Nitin Jamdar, with dignitaries including CM Pinarayi Vijayan in attendance. He succeeds Arif Mohammed Khan.

Find stories from all over #INDIA on… pic.twitter.com/vU7LiSPUi2

— PB-SHABD (@PBSHABD) January 2, 2025