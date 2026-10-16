  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई ‘भूकंप’,पहले ही दिन की रिकॉर्डतोड़ कमाई

रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई ‘भूकंप’,पहले ही दिन की रिकॉर्डतोड़ कमाई

'जेलर' की ताबड़तोड़ सफलता के बाद रजनीकांत (Rajinikanth) फिर से 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' के किरदार में लौट आए हैं। तीन साल बाद 'जेलर' के सीक्वल 'जेलर 2' (Jailer 2) ने 15 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दी। रजनीकांत की 'जेलर 2' को पहले ही दिन ऑडियंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला जिसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ-साफ दिख रहा है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। ‘जेलर’ की ताबड़तोड़ सफलता के बाद रजनीकांत (Rajinikanth) फिर से ‘टाइगर मुथुवेल पांडियन’ के किरदार में लौट आए हैं। तीन साल बाद ‘जेलर’ के सीक्वल ‘जेलर 2’ (Jailer 2) ने 15 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दी। रजनीकांत की ‘जेलर 2’ (Jailer 2)  को पहले ही दिन ऑडियंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला जिसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर साफ-साफ दिख रहा है। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशी बाजार में भी धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है।

पढ़ें :- रिलीज से पहले ही 'जेलर 2' (Jailer 2) का धमाका, थलाइवा की फिल्म को मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स

जेलर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, भारत में रजनीकांत की फिल्म ने कुल 59.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने सिर्फ तमिल में 43.35 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, तेलुगु में भी 12.50 करोड़ रुपये का बिजनेस रहा। हिंदी में जेलर 2 (Jailer 2)  को कम शोज मिले। इसके बावजूद यह फिल्म 3 करोड़ के पार कमाई करके आगे निकल गई।

विदेशों में भी जेलर 2 की धमाकेदार कमाई

भारतीय सिनेमाघरों में दहाड़ने वाली रजनीकांत की ‘जेलर 2’ (Jailer 2)  ने विदेशी बाजार में भी खूब कमाई की है। इस फिल्म ने पहले ही दिन दुनियाभर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 125 करोड़ के पार है। सिर्फ विदेशों में फिल्म ने 55 करोड़ कमाए हैं जो दर्शाता है कि ओवरसीज में रजनीकांत की फिल्म का क्रेज कितना जबरदस्त है।

पढ़ें :- “मुझे विजय से जलन क्यों होगी? कमल हासन मुख्यमंत्री बन​ते तो होती" -रजनीकांत ने आलोचनाओं पर तोड़ी चुप्पी

जेलर का रिकॉर्ड भी तोड़ा

रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 (Jailer 2)  ने उनकी ही फिल्म जेलर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2023 में जेलर ने पहले दिन दुनियाभर में 91.2 करोड़ कमाए थे। हालांकि, ‘जेलर 2′(Jailer 2) , रजनीकांत की फिल्म कुली (Coolie) का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। कुली ने पहले दिन दुनियाभर में 155 करोड़ रुपये का बिजनेस किया।

जेलर 2 की स्टार कास्ट

नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी ‘जेलर 2’ (Jailer 2)  में रजनीकांत के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, शिव राजकुमार और राम्या कृष्णन अहम भूमिकाओं में हैं। वहीं, ऋतिक रोशन और मोहनलाल ने कैमियो से दर्शकों का ध्यान खींचा।

पढ़ें :- रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के सेट पर हुआ बड़ा हादसा, करेंट लगने से क्रू मेंबर की मौत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

‘रामायण: राइज ऑफ द लीजेंड’ के नए ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, फैंस, बोले- ‘राम युग की शुरुआत’

‘रामायण: राइज ऑफ द लीजेंड’ के नए ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर...

रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई 'भूकंप',पहले ही दिन की रिकॉर्डतोड़ कमाई

रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर लेकर आई 'भूकंप',पहले ही दिन...

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए रवि किशन की फिसली जुबान, बोले- आप प्रधानमुत्री बनने जा रहे है...

राहुल गांधी पर तंज कसते हुए रवि किशन की फिसली जुबान, बोले-...

साउथ अभिनेत्री 'कृति शेट्टी' को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे 'रोहित शेट्टी', फिल्म ‘हम तेरे प्यार में’ की शूटिंग शुरू

साउथ अभिनेत्री 'कृति शेट्टी' को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे 'रोहित शेट्टी', फिल्म...

आमिर खान के भांजे इमरान खान को मिला भारत छोड़ने का आदेश, CEC के खिलाफ प्रदर्शन में हुए थे शामिल

आमिर खान के भांजे इमरान खान को मिला भारत छोड़ने का आदेश,...

Viral Video : जापान के लोगों पर चला लॉलीपॉप लागे लू गाने का जादू, भोजपुरी धुन पर जमकर थिरके विदेशी

Viral Video : जापान के लोगों पर चला लॉलीपॉप लागे लू गाने...