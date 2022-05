राम गोपाल वर्मा ने कंगना रनौत को ऋतिक और टाइगर से बताया 10 गुना ज्यादा बेहतर, जाने क्या है पूरा मामला

Bollywood news: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘धाकड़’ को लेकर छाई हुई हैं। फिल्म के पहले ट्रेलर रिलीज से ही एक्ट्रेस के एक्शन की जमकर तारीफ हो रही हैं। इस बीच गुरूवार को फिल्म का दूसरा ट्रेलर भी जारी कर दिया गया। जिसने ‘धाकड़’ की चर्चाओं को और तेजी दे दी है। अब तो कंगना से बैर रखने वाले बॉलीवुड ने भी उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी है।

हाल ही बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने धाकड़ की तारीफ की थी। अब उनके बाद फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने भी कंगना की दिल खोलकर प्रशंसा की है। राम गोपाल वर्मा अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म ‘धाकड़’ के ट्रेलर से काफी इंप्रेस हुए हैं। जिसके बाद वह खुद को फिल्म की तारीफ करने से रोक नहीं पाए।

फिल्ममेकर ने धाकड़ के ट्रेलर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कंगना को टाइगर श्रौफ और ऋतिक रोशन जैसे एक्शन हीरो से भी अच्छा बताया। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट में लिखा है, ‘धमाकेदार ट्रेलर है… कंगनारनौत ,टाइगर श्रौफ और ऋतिक रोशन के मिश्रण से 10 गुना ज्यादा बेहतर हैं।’

कंगना रनौत अक्सर हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री की शिकायत करती नजर आती रही हैं। लेकिन काफी समय से उनके सुर कुछ बदले-बदले से हैं। हाल ही में वह एकता कपूर का शो ‘लॉक अप’ को होस्ट करती नजर आई थीं।

Ohhhhhhh F…CKKKK #kanganaRanaut is looking @iTIGERSHROFF plus @iHrithik multiplied by 10 🙏🙏🙏 💪💪💪 https://t.co/04dkbYoPp2

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) May 13, 2022