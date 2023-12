सीएम से Randeep Hooda ने मांगी मदद, पेट में फंसी बाघिन को लेकर किया ट्वीट

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) ने गुरुवार को सुरई वन क्षेत्र में पेट में जाल के साथ फंसी एक बाघिन को बचाने और उसका इलाज करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संबंधित अधिकारियों से समर्थन मांगा।

रणदीप हुड्डा (Randeep Hooda) को उनकी सामाजिक सक्रियता के लिए जाना जाता है, और उन्होंने पहले भूखमरी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई थी और आत्महत्या विरोधी पहल में भी भाग लिया था। ‘सरबजीत’ फेम अभिनेता ने एक्स पर जाकर जंगल में दौड़ रही एक बाघिन की तस्वीर साझा की, जिसके पेट में एक फंदा फंसा हुआ है।

उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया: “उत्तराखंड के सुरई वन रेंज में एक बाघिन अपने पेट में जाल लेकर घूम रही है। अधिकारियों से उसके बचाव और इलाज के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध करें @ukfd_official @pushkardhami @ntca। ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ अभिनेता ने अपने पोस्ट में राज्य के मुख्यमंत्री को भी टैग किया है।

A tigress is moving with snare in her belly in the Surai forest range Uttrakhand.

Request authorities to take immediate action to rescue and treat her🙏@ukfd_official @pushkardhami @ntca pic.twitter.com/AdtdJzu1UV

— Randeep Hooda (@RandeepHooda) December 28, 2023