सुशांत गोल्फ सिटी के पाम गोल्फ क्लब में रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन

लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी (Sushant Golf City) के पाम गोल्फ क्लब (Palm Golf Club) में क्लिम्ब संस्था की ओर से रैपिड चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। जिसमें कुल सात श्रेणियों में 82 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व ओलंपियन वीएस चौहान (Chief Guest Former Olympian VS Chauhan) और पूर्व आईएएस मुकुल सिंघल (Former IAS Mukul Singhal) उपस्थित रहे। उन्होंने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंटकर विजेताओं को सम्मानित किया।

अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19, एबव 19, वेटरन्स और ओपन श्रेणी समेत कुल सात श्रेणियों में कुल 82 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें पवन बाथम प्रथम, विजेता रहे। जिन्हें 7500 का नकद इनाम और एनीटाइम फिटनेस की सदस्यता दी गई। जबकि अन्य श्रेणियों में पहला पुरस्कार जीतने वाले विजेताओं में कमलेश कुमार केसरवानी (वयोवृद्ध श्रेणी) अयान अस्थाना (एबव 19), तेजस्व सिंह (अंडर 19), अतीक सागर ( अंडर 15), पार्थ गुप्ता ( अंडर 13), रेयांश कश्यप ( अंडर 11) शामिल रहे। मुख्य अतिथि पूर्व ओलंपियन वीएस चौहान और पूर्व आईएएस मुकुल सिंघल ने विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर आशीष मिश्रा, पावनी समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे।