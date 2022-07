लोकल बस में छेड़छाड़ का शिकार हुई Raveena Tandon, ट्वीट कर किया बड़ा खुलासा

Bollywood news: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) हमेशा सुर्ख़ियों का हिस्सा बनी रहती हैं। अदाकारा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हाल ही में रवीना (Raveena Tandon) ने अपने टीनएज के समय को याद करके बड़ा खुलासा किया है। एक ट्वीट के दौरान उन्होंने मुंबई के मिडिल क्लास (middle class of mumbai) के स्ट्रगल के बारे में बताया।

एक्ट्रेस ट्वीट में लिखा, ‘टीनेजर्स के दिनों में, लोकल ट्रेन और बसों से सफर किया है, छेड़छाड़ का शिकार हुई, चुटकी ली गई और वह सब कुछ हुआ, जिससे ज्यादातर महिलाएं गुजरती हैं। मैंने साल 1992 में पहली कार खरीदी थी।

विकास का स्वागत है। हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि जितने भी पर्यावरण की सुरक्षा के स्थान जंगल को हम काट रहे हैं, उन सभी के लिए हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा।’

वहीं जब एक अन्य यूजर ने रवीना टंडन (Raveena Tandon ) से पूछा कि उन्होंने आखिरी बार लोकल ट्रेन में कब सफर किया है, जो वह मेट्रो के खिलाफ हैं? तो इस पर एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपने साथ हुए शारीरिक शोषण का खुलासा किया है।

Uptil 1991,I travelled like this.And being a girl also got physically harassed by nameless trolls like you.Before I started working , saw success and earned my first car. Troll ji . Nagpur ke ho,hara bhara hai aap ka city.lucky.Don’t grudge anyone their success or earnings 🙏🏻 https://t.co/NW5pjEihtK

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) July 2, 2022