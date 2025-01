अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी, 21सौ से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, सड़कें जाम, स्कूल बंद

नई दिल्ली। अभी तक अमेरिका के कई इलाकों में भीषण आग की खबरें आई थीं, लेकिन अब दूसरी ओर साउथ अमेरिका में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सर्दी और बर्फबारी ने साउथ अमेरिका (South America) के कई राज्यों को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है, जिससे आवागमन में अड़चनें आ रही हैं और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

साउथ अमेरिका के टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, अलबामा, जॉर्जिया, मिलवौकी, दक्षिण कैरोलिना और फ्लोरिडा राज्यों में बर्फबारी का कहर मचा हुआ है। इन राज्यों में 10 इंच तक की बर्फ जमी हुई है। इसके कारण, सड़कें जाम हो गई हैं, फ्लाइट रद्द की जा रही हैं और कई जगहों पर आवाजाही ठप हो गई है। खासकर, टेक्सास, जॉर्जिया और मिलवौकी में ठंड की वजह से चार लोगों की जान चली गई है।

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कई प्रमुख हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। ह्यूस्टन के एयरपोर्ट और तल्हासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Tallahassee International Airport) पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश इंटरकांटिनेंटल एयरपोर्ट (George Bush Intercontinental Airport) और विलियम पी. हॉबी एयरपोर्ट बुधवार को फिर से खुल जाएंगे।

A winter storm is sweeping through the Gulf Coast, with snow on the beach in Texas and Bourbon Street in New Orleans.

Louisiana and Florida are expected to be among the snowiest states in the country during this stretch. https://t.co/kTUNW5T6af pic.twitter.com/kMsHjyVgET

— The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2025