VIDEO : फ्लाइट में न्यूड होकर महिला ने किया हंगामा, 25 मिनट तक यात्रियों के बीच टहलती रही,मना करने पर उसने पार कर दी सारी हदें

वाशिंगटनः अमेरिका (America) के टेक्सास से एरिजोना (Texas to Arizona) जा रहे एक विमान में उस वक्त यात्री हैरान हो उठे, जब एक महिला ने अचानक अपने सारे कपड़े उतार दिए। इतना ही नहीं वह सभी यात्रियों के बीच 25 मिनट तक नग्न होकर टहलती रही। कई बार उसने फ्लाइट के कॉकपिट का दरवाजा भी पीटा। उसने फ्लाइट अटेंडेंट (Flight Attendant) के साथ गाली-गलौच भी किया। इसका एक वीडियो एक्स पर सामने आया है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला यात्री विमान के अंदर कपड़े उतारने के बात। वह फ्लाइट में इधर-उधर आती-जाती रही और चीखती चिल्लाती रही। यह घटना साउथवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट (Southwest Airlines flight) में हुआ। फ्लाइट में हंगामा करने वाली महिला का वीडियो ऑनलाइन शेयर किया गया है।

NEW: Female Astronaut forces Southwest flight to return to gate after running n*ked up and down the aisle for 25 minutes

The woman stripped n*ked during a Southwest flight from Houston to Phoenix on Monday

She paraded around the plane for 25 minutes before authorities… pic.twitter.com/HIGQfzryC0

— Unlimited L's (@unlimited_ls) March 6, 2025