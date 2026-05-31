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अब हुगली में TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर हुआ हमला, सड़क पर गिर पड़े

Attack on TMC MP Kalyan Banerjee : पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमले का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया है। हुगली में टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया। जिसके बाद वह सड़क पर गिर गए। इस दौरान भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे।

By Abhimanyu 
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Attack on TMC MP Kalyan Banerjee : पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमले का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया है। हुगली में टीएमसी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी पर हमला किया गया। जिसके बाद वह सड़क पर गिर गए। इस दौरान भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे।

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अपने ऊपर हुए हमले को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, “चांदिताला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी से मिलने और उन्हें एक ज्ञापन सौंपने के लिए जब मैं कार से आ रहा था, तो चांदिताला बाज़ार में भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। उस समय, मैं अपने PSO के साथ चांदिताला क्रॉसिंग पर पैदल चल रहा था, जो चांदिताला पुलिस स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ भगवा कपड़े पहने 10-15 बीजेपी के गुंडे थे, जिन्होंने अचानक नारे लगाने शुरू कर दिए और एक तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया।”

टीएमसी सांसद ने आगे कहा, “मैं अकेला आ रहा था; मेरे साथ कोई नहीं था। BJP सदस्यों ने गाली-गलौज की और मेरे सिर पर ड्यूस बॉल से मारा। मेरे सिर से खून बह रहा है… अब लोग तय करेंगे कि यह सही है या गलत कि सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है…” पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में शनिवार को पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ था। अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने अंडे-टमाटर और पत्थर से हमला किया था।

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