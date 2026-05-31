भारत में Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro के फिर बढ़ने वाले हैं दाम, जानें- कितनी होगी नई कीमत

Tech News : नथिंग ने इस महीने की शुरुआत में अपने Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro, और Phone (3a) Lite स्मार्टफोन डिवाइस की कीमतें बढ़ा दी थी। अब, पता चला है कि Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी जल्द ही हो सकती है। Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro की कीमतों में क्रमशः 3,000 रुपये और 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

X प्लेटफ़ॉर्म पर एक टिपस्टर ने दावा किया है कि Nothing ऊपर बताए गए दो स्मार्टफ़ोन डिवाइसों की कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है। उनके X पोस्ट के ज़रिए शेयर की गई जानकारी के अनुसार, Nothing Phone (4a) की कीमत में INR 3,000 की बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है, जबकि Phone (4a) Pro की कीमत में INR 5,000 की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कीमतों में इस संभावित बढ़ोतरी के बाद, Nothing Phone (4a) Pro का 8GB/128GB वेरिएंट INR 44,999 के बजाय INR 49,999 में मिल सकता है, जबकि इसके 8GB/256GB और 12GB/256GB वेरिएंट क्रमशः INR 52,999 और INR 55,999 में उपलब्ध हो सकते हैं।

Nothing Phone (4a) की बात करें तो इसके 8GB/128GB मॉडल की कीमत INR 37,999 हो सकती है, जबकि 8GB/256GB और 12GB/256GB मॉडल की नई कीमतें क्रमशः INR 40,999 और INR 43,999 हो सकती हैं। हालांकि, जब हमने उन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को चेक किया तो इन दोनों स्मार्टफ़ोन की बढ़ी हुई नई कीमतें दिखाई नहीं दे रही हैं।